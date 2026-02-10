En Estados Unidos el horario cambia dos veces por año para ajustar los relojes en invierno o verano según lo establecido oficialmente por la Ley de Política Energética de 2005. Con el fin de respetar el Daylight Saving Time (DST), las agujas se mueven en noviembre y marzo periódicamente, lo que permite mantener el horario de verano durante aproximadamente el 65% del año. En ese sentido, según lo indica el cronograma, en 2026 la temporada de verano se adelantará un día en relación con su comienzo en 2025. De acuerdo con lo estipulado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) el horario de verano comienza a las 2:00 am del segundo domingo de marzo, donde los relojes deben adelantarse una hora. Este año, dicha fecha cae 8, mientras que en 2025 esto ocurrió el domingo 9. El domingo 1 de noviembre finalizará formalmente el horario de verano, también a las 2 am. En este momento, las agujas deberán retrasarse para añadir una hora extra al día El NIST explica que la finalidad de modificar el horario dos veces al año es garantizar una mejor distribución de la luz durante el día. El adelantar los relojes durante el verano permite que se concentre la claridad por la mañana, mientras que en invierno la luz se encuentra mayormente por la tarde. “El horario de verano se introdujo formalmente en Estados Unidos en 1918. Hoy en día, la mayor parte del país y sus territorios observan el horario de verano”, se indica.