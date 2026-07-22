La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial que todos los pasajeros que quieran abordar un vuelo nacional sin presentar alguna de las identificaciones oficiales exigidas por las autoridades, tendrán que pagar una multa por utilizar un control alternativo.

Esta normativa es, simultáneamente, una multa por no cumplir por lo dispuesto con la Ley Real ID -vigente a nivel federal desde mayo de 2025- y una alternativa para que el abordaje pueda realizarse de todas formas cumpliendo con los estándares de seguridad.

Estados Unidos continuará castigando en julio a quienes vuelen sin las identificaciones oficiales exigidas

Las autoridades exigen a todos los viajeros que aborden vuelos nacionales la presentación de un documento completamente válido y de la lista de aceptados que TSA publica en su sitio web oficial.

De no proporcionarlo, los agentes pueden dar inicio a un proceso de verificación alternativo para habilitar el acceso al puerto de entrada, que se cobrará 45 dólares.

“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días”, señala TSA.

Quienes no presenten una Real ID válida tendrán que pagar 45 dólares por un control alternativo.

Cuáles son las identificaciones oficiales que las autoridades permiten presentar para volar dentro de Estados Unidos

De acuerdo con la lista oficial, para cumplir con la Real ID se pueden presentar

Licencia de conducir Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Apple ID

Clear ID

Google ID Pass

“Actualmente, la TSA acepta identificación caducada hasta dos años después de la expiración, para las formas de identificación mencionadas anteriormente”, señalan las autoridades.