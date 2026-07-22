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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial que todos los pasajeros que quieran abordar un vuelo nacional sin presentar alguna de las identificaciones oficiales exigidas por las autoridades, tendrán que pagar una multa por utilizar un control alternativo.
Esta normativa es, simultáneamente, una multa por no cumplir por lo dispuesto con la Ley Real ID -vigente a nivel federal desde mayo de 2025- y una alternativa para que el abordaje pueda realizarse de todas formas cumpliendo con los estándares de seguridad.
Estados Unidos continuará castigando en julio a quienes vuelen sin las identificaciones oficiales exigidas
Las autoridades exigen a todos los viajeros que aborden vuelos nacionales la presentación de un documento completamente válido y de la lista de aceptados que TSA publica en su sitio web oficial.
De no proporcionarlo, los agentes pueden dar inicio a un proceso de verificación alternativo para habilitar el acceso al puerto de entrada, que se cobrará 45 dólares.
“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días”, señala TSA.
Cuáles son las identificaciones oficiales que las autoridades permiten presentar para volar dentro de Estados Unidos
De acuerdo con la lista oficial, para cumplir con la Real ID se pueden presentar
- Licencia de conducir Real ID
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
- Apple ID
- Clear ID
- Google ID Pass