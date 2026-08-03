Dentro de las limpiezas que tienen como protagonistas ingredientes caseros, el vinagre blanco se posiciona como uno de los favoritos, gracias a su versatilidad y bajo costo.

En ese sentido, existe un uso popular por el que se rocía en puertas de entrada o de balcones: su efecto repelente.

Si bien no elimina las plagas, su fuerte olor puede ayudar a mantener alejados algunos insectos y reducir su presencia en la vivienda.

Rociar vinagre en la puerta de entrada y del balcón: por qué se recomienda

Las puertas de entrada del hogar y del balcón son uno de los principales puntos de acceso para los insectos que buscan ingresar al hogar.

Al pulverizar vinagre blanco, es posible crear una barrera aromática que resulte desagradable para ciertos tipos de insectos.

El ácido del vinagre puede actuar como elemento disuasorio y ayudar a limitar el ingreso de estos visitantes.

Las ventanas son otro punto donde puede aplicarse este truco. Fuente: Shutterstock brizmaker

Cómo aplicar el truco del vinagre

Para aplicar este truco es necesario

Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador Rociar la solución sobre los marcos de la puerta de entrada y del balcón Enfatizar la aplicación en esquinas, juntas y rendijas Dejar secar de forma natural