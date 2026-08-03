La cotizacióndel Euro este lunes 3 de agosto en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.22% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -1.38%, mientras que en el último año subió 1.10%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 5.39%, es menor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, impulsando la confianza en su estabilidad y rendimiento en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría cambiar si se presentan nuevas variables económicas que afecten su comportamiento. Analizando la situación, parece que la mejora en la cotización del Euro puede ser fruto de un contexto económico favorable en la región.

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Conocé la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, al cambiar divisas en EE. UU., compara tasas y comisiones, evita los kioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de bancos reconocidos o tarjetas sin recargos internacionales, avisa a tu banco y conserva los recibos.