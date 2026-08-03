La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos, dado que las autoridades lo solicitarán dentro de la lista de documentos obligatorios para poder habilitar el traslado al país.

Sin embargo, ciertos latinoamericanos pueden mostrar un permiso alternativo en los controles para ingresar de manera legal por hasta tres meses, siempre y cuando la visita se realice por motivos de turismo o negocios no remunerados.

Este es el caso de los nacionales de Chile, que al momento es el único país de la región que tiene habilitada la tramitación de este permiso.

La autorización que estos latinoamericanos pueden presentar para viajar sin visa americana en el pasaporte a Estados Unidos

El Visa Waiver Program (VWP) es un programa del Gobierno de Estados Unidos que habilita a los ciudadanos de los países miembros a viajar y quedarse legalmente en el país por hasta 90 días por motivos de turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa.

Para ello, será necesario tramita la autorización ESTA, que puede gestionarse mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes.

La solicitud ESTA se utiliza para ingresar a Estados Unidos sin visa americana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo solicitar este permiso paso a paso

De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Seguridad Nacional, los ciudadanos chilenos -partícipes del programa desde 2014- y cualquier otro nacional de un país miembro debe cumplir los siguientes requisitos

Tener un pasaporte válido de alguna de las naciones participantes del VWP

Proporcionar una dirección de correo electrónico válida

Brindar dirección y número de teléfono

Proporcionar un teléfono y correo electrónico de un contacto de emergencia

Pagar la tarifa de solicitud, que es de USD 40.27

Una vez tramitado, el permiso será válido por hasta dos años o hasta que venza el pasaporte, lo que suceda primero y puede tramitarse clicando aquí.