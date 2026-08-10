Los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Colombia deberán, al momento de planear su viaje, garantizar que cumplen con toda la documentación necesaria para superar los controles migratorios.

Entre los documentos fundamentales exigidos se encuentra el pasaporte, que para realizar este tipo de traslados debe ser válido y vigente, por lo que verificar su validez con anterioridad permitirá renovarlo en caso de que sea necesario.

Requisitos de pasaporte que Colombia exige a todos los viajeros estadounidenses

Un ciudadano de Estados Unidos que viaje a Colombia tendrá que presentar pasaporte válido y completamente vigente al momento de realizar el control migratorio.

Es importante considerar en ese sentido que el pasaporte americano de adultos tiene una validez total de 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, la vigencia se extiende a 5 años.

Además, las autoridades podrán exigir en cada caso una constancia de salida del país y prueba de solvencia económica.

Se recomienda en esa línea, al salir, realizar el pre-registro Check-Mig que puede tardar hasta 72 horas en completarse o hasta una hora antes del viaje. El trámite no es obligatorio, pero se aconseja para agilizar procesos.

Contar con un pasaporte vigente es fundamental para poder visitar Colombia. Shutterstock

Qué sucede si un ciudadano estadounidense quiere trabajar en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia especifica que todas las actividades remuneradas requieren de una visa, independientemente de la nacionalidad del visitante.

La regla sólo contempla excepciones para tripulantes y titulares de pasaportes diplomáticos que representen a sus respectivos Estados.

Información esencial para colombianos que viven en Estados Unidos

Las condiciones son diferentes para colombianos que regresan a su propio país. Migración asegura que ningún colombiano puede ser objeto de inadmisión o rechazo al ingresar a su país.

Los mayores de 18 años pueden presentar el pasaporte colombiano o la cédula de ciudadanía para ingresar.

En caso de tener doble nacionalidad y que una de ellas sea colombiana, la persona debe ingresar y salir de Colombia identificándose como colombiano y presentando el documento colombiano correspondiente.