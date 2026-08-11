Encontrar una nota en el limpiaparabrisas después de dejar el auto estacionado es común y suele tratarse de publicidades, pero actualmente existe una nueva modalidad de estafa que inicia de la misma manera.

El mensaje suele asegurar que otro conductor golpeó el vehículo, luego se disculpa por lo ocurrido y deja un número de teléfono u otro medio de contacto para luego resolver el supuesto accidente.

Encontrar una nota en el parabrisas del vehículo: cómo funciona la estafa

El engaño comienza cuando el conductor encuentra el papel que finge ser una disculpa de otro conductor, quien asegura haber chocado el vehículo.

La nota puede incluir un mensaje cordial, con datos de contacto y una explicación sobre el supuesto accidente, con el objetivo de generar confianza y conseguir que el propietario se comunique al número de teléfono.

Cuando se trata de una estafa, al responder el mensaje se derivará a quien llama a nuevas comunicaciones, solicitudes de información u otras situaciones que buscan obtener dinero o datos personales.

La estafa se ha vuelto popular en el último tiempo. Imagen ilustrativa ChatGPT

Por qué no conviene comunicarse inmediatamente con el número de la nota

Antes de establecer cualquier contacto, el consejo es primero revisar de forma cuidadosa el vehículo y comprobar si existen daños recientes. También es aconsejable observar dónde está estaba estacionado y ponderar si el auto presentaba alguna marca antes de dejarlo allí.

Ante cualquier duda, siempre es aconsejable consultar a la aseguradora para recibir orientación.

Cómo evitar caer en cualquier estafa relacionada con la nota en el parabrisas

La principal recomendación es no entregar información personal, bancaria o de seguros a través de un contacto desconocido.

Tampoco deben realizarse pagos o seguir instrucciones que se hayan recibido por mensajes o llamadas sin haber comprobado que el accidente haya ocurrido realmente.