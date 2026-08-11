Elegir el nombre de un bebé es una de las primeras decisiones que deben tomar los padres.

En ese sentido, hay una normativa que permite registrar a los recién nacidos con apodos de personajes de ficción, nombres de lugares, objetos o referencias culturales.

¿Se puede registrar bebés con nombres de dibujos animados?

La normativa vigente en Sonora, México, permite a los padres elegir el nombre de sus hijos, siempre dentro de las condiciones establecidas por el Registro Civil.

A diferencia de la regulación anterior, la legislación actual establece que el funcionario debe orientar a los padres sobre la elección del nombre, en lugar de aplicar una lista general de nombres prohibidos.

Esto abre la posibilidad de que las familias opten por nombres inspirados en personajes de películas, series animadas o ficción, siempre que la elección pueda registrarse conforme a los criterios legales vigentes y no vulnere los derechos del menor.

¿Qué cambió en Sonora?

El cambio es importante porque Sonora tuvo anteriormente una lista de nombres considerados prohibidos.

Entre ellos aparecían referencias a personajes de ficción y figuras conocidas, como Batman, Rambo, Robocop y Harry Potter.

Sin embargo, en 2015 el Congreso estatal modificó el artículo 46 de la Ley del Registro Civil y eliminó la prohibición. Desde entonces, el enfoque pasó a ser la orientación a los padres sobre la importancia de elegir un nombre que contribuya a la identidad del menor.

¿Qué nombres pueden generar problemas durante el registro?

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Aunque no exista una lista nacional de nombres prohibidos, la elección de un nombre puede quedar sujeta a criterios administrativos y legales.

En determinados casos, las autoridades pueden intervenir cuando la elección pueda afectar derechos del menor o cuando existan dificultades relacionadas con la forma en que debe asentarse el nombre en los documentos oficiales.

¿Qué deben tener en cuenta los padres al elegir el nombre?

Antes de registrar a un recién nacido en Sonora, los padres deberían: