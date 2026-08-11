La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos tiene una lista de objetos permitidos y prohibidos a la hora se subirse al avión. Fuente: archivo.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos tiene una lista de objetos permitidos y prohibidos a la hora se subirse al avión. Esto se debe a que se busca preservar el buen funcionamiento del transporte y la seguridad de los pasajeros y tripulantes.

En este sentido, hay algunos objetos que solo pueden llevarse en el bolso de mano, y otros únicamente en el bolso facturado. Conocer estos detalles ayuda a evitar demoras e inconvenientes a la hora de embarcar.

Estados Unidos prohíbe el ingreso al avión: ¿Qué pasa con quienes quieran viajar con este aparato?

En la sección What can I Bring? de la página oficial de la TSA, a la que pueden acceder clicando aquí, se especifican todos los objetos permitidos, no permitidos y bajo qué condiciones.

Esta sección tiene como finalidad que los pasajeros puedan planificar el viaje con antelación y preparar las valijas de acuerdo a las reglas preestablecidas. Si se cargan objetos no permitidos la TSA puede imponer multas civiles de hasta 17.062 dólares por persona .

Uno de los objetos que se encuentran prohibidos para incluir dentro del bolso de mano, pero que sí se permite con instrucciones especiales en el bolso facturado, es el termómetro médico clínico.

Uno de los objetos que se encuentran prohibidos para incluir dentro del bolso de mano, pero que sí se permite con instrucciones especiales en el bolso facturado, es el termómetro médico clínico. Shutterstock y ChatGPT

¿Todos los termómetros médicos clínicos están prohibidos?

No. Solamente se prohíben aquellos termómetros que funcionen a base de mercurio y aquellos que funcionen con baterías de litio.

Las condiciones bajo las que se pueden transportar en el bolso facturado son:

Un termómetro médico-clínico pequeño por pasajero.

Únicamente en el equipaje facturado.

Debe estar dentro de un estuche protector.

¿Quién tiene la decisión final sobre el embarque?