En el estado de Nueva York, el sistema de puntos sirve para identificar a conductores que reinciden en cometer infracciones de tránsito.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York tiene un sistema de puntos que asigna distintos grados de gravedad según la infracción. Llegado a cierta cantidad de puntos, el estado puede suspender la licencia de conducir.

La finalidad de contar con un historial de puntos en la licencia de conducir es poder mantener bajo control el comportamiento de los conductores considerados de alto riesgo y así promover una mejor seguridad vial.

El Gobierno revisa caso por caso y suspende licencias de conducir: ¿Cómo funciona el sistema de puntos en Nueva York?

En el estado de Nueva York, el sistema de puntos sirve para identificar a conductores que reinciden en cometer infracciones de tránsito, poniendo en peligro a transeúntes y otros conductores.

De esta forma, cuando un conductor es penalizado por determinadas infracciones se suma una cantidad de puntos a su historial de conducción. Esto puede llevar ser castigado con multas, el pago del Driver Responsabilitiy Assessment (DRA), un aumento en el costo del seguro y la posible suspensión de la licencia de conducir.

En el estado de Nueva York, el sistema de puntos sirve para identificar a conductores que reinciden en cometer infracciones de tránsito de forma reiterada, poniendo en peligro a transeúntes y otros conductores. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cuántos puntos de acumular por exceder la velocidad permitida?

La asignación de puntos varía en función de por cuánto se superó la velocidad permitida:

De 1 a 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos.

De entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos.

De entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos.

De entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos.

Conducir a más de 40 mph por encima del límite permitido: 11 puntos.

Llegados a los 11 puntos, el estado puede suspender la licencia de conducir indefinidamente.

Licencia de conducir suspendida: información importante sobre razones no relacionadas al sistema de puntos

Además de conseguir 11 puntos o más en el historial de conducción, se puede perder la licencia de conducir por las siguientes razones:

Ser condenado por una infracción grave .

Acumular demasiadas infracciones en un determinado periodo.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes o alcohol.

Circular sin el seguro obligatorio.

No responder o no presentarse ante una citación por infracción.

No pagar el DRA cuando corresponde.

No presentar un informe obligatorio tras un accidente de tránsito.

Incumplir el pago de la manutención infantil cuando existe orden de suspensión.

Mantener deudas fiscales con el estado.

No respetar las restricciones aplicables a los conductores con licencias graduadas.

Presentar información falsa cuando se solicita la licencia o el registro vehicular.

Para evitar sanciones y penalizaciones, se recomienda seguir las reglas estatales de conducción y promover siempre una conducción segura.