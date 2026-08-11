Eddie Smith Jr., de 83 años, rechazó una oferta de más de u$s 400 millones por Grady-White Boats, la fabricante de botes que salvó de la quiebra en 1968. En lugar de vender, transfirió la propiedad a un trust y a una organización sin fines de lucro.

Smith confirmó la decisión en una entrevista con Fortune. Dijo que vio a otros dueños perder la cultura de sus empresas tras venderlas y que por eso eligió otro camino para Grady-White.

¿Cómo salvó Eddie Smith Jr. la empresa que hoy vale millones?

Smith compró Grady-White en 1968, a los 26 años, cuando la firma de Greenville, Carolina del Norte, estaba al borde de la quiebra. En los primeros años trabajó entre 80 y 100 horas semanales e invirtió sus ahorros para sostenerla.

Ese esfuerzo convirtió a Grady-White en una fabricante premium que hoy genera cientos de millones de dólares al año y recibió varios premios de satisfacción al cliente.

La cultura interna que construyó incluye beneficios poco habituales para el personal:

Participación en las ganancias

Sesiones semanales de desarrollo personal

Un capellán corporativo

Hasta u$s 400.000 anuales en programas de formación

Smith compró Grady-White en 1968, a los 26 años, cuando la firma de Greenville, Carolina del Norte, estaba al borde de la quiebra. Grady White Boats

¿Qué hizo Eddie Smith Jr. con la oferta millonaria en lugar de venderla?

En vez de quedarse con los u$s 400 millones, Smith traspasó las acciones con voto de Grady-White a un trust de propósito perpetuo. Esa figura impide que la empresa se venda en el futuro.

Las acciones sin voto pasaron a una organización sin fines de lucro que recibirá las ganancias. Los fondos irán a educación, salud, conservación ambiental e iniciativas comunitarias, bajo directorios independientes.