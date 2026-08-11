Google Drive para escritorio dejó de respaldar automáticamente fotos y videos en Google Fotos a partir del 10 de agosto de 2026. El cambio afecta a los usuarios que usaban esa función para proteger desde la computadora los archivos guardados en carpetas locales.

La modificación fue confirmada por Google y no implica el cierre de Google Fotos ni la eliminación de las imágenes ya almacenadas. Lo que se elimina es la conexión automática entre la aplicación de escritorio de Drive y el servicio de fotos.

¿Qué cambió en las copias de seguridad de Google Drive a Google Fotos?

Hasta ahora, Drive para escritorio permitía elegir carpetas del equipo y subirlas de forma automática a Google Fotos. Esa opción fue retirada por completo a partir de la fecha límite.

Google ya había dejado de permitir la creación de nuevas carpetas de respaldo desde la app de escritorio, aunque las que estaban activas siguieron sincronizando durante la transición. Ahora esa función dejó de funcionar en su totalidad.

Google Drive para escritorio dejó de respaldar automáticamente fotos y videos en Google Fotos a partir del 10 de agosto de 2026.

¿Qué deben hacer los usuarios para seguir respaldando sus fotos y videos nuevos?

Quienes quieran seguir protegiendo sus archivos deben trasladar el proceso de respaldo directamente a Google Fotos, ya sea desde el sitio web o desde la aplicación web del servicio.

Los pasos básicos son los siguientes:

1- Ingresar a Google Fotos desde la computadora.

2- Seleccionar la opción para hacer copia de seguridad de carpetas.

3- Elegir las carpetas con las fotos y videos a proteger.

4- Esperar a que se complete el nuevo proceso de respaldo.

5- Verificar que los archivos aparezcan correctamente en Google Fotos.

Quienes solo respaldan fotos desde el celular no necesitan hacer ningún cambio, ya que esa función no fue afectada. El riesgo es exclusivamente para quienes dependían de Drive para escritorio como puente entre las carpetas del equipo y Google Fotos.