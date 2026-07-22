Paraguay, Venezuela y Colombia mantienen requisitos estrictos sobre el ingreso y la salida de visitantes que todos los interesados en viajar hacia estos destinos deben conocer para evitar inconvenientes no sólo con las autoridades migratorias, sino también con las aerolíneas.

Uno de los puntos esenciales a considerar antes de realizar cualquier traslado internacional es verificar la validez del pasaporte, pues un simple chequeo de rutina puede permitir renovar a tiempo esta identificación internacional -en caso de que sea necesario- y ahorrar inconvenientes posteriores.

Asimismo, es importante considerar que cada nación establece sus propios requisitos en lo que respecta a la validez de este documento, que deben respetarse y conocerse de manera previa para evitar cualquier contratiempo.

Requisitos de pasaporte que exige Paraguay a todos los visitantes

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay indica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.

No obstante, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur sólo se exige un documento de identidad vigente del país de origen.

Presentar un pasaporte vigente es fundamental para ingresar a cualquiera de estos destinos. Fuente: Shutterstock.

Requisitos de pasaporte que exige Venezuela a todos los visitantes

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores indica que todos los visitantes deben presentar un pasaporte original y una fotocopia, con una validez mínima de al menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse.

Requisitos de pasaporte que exige Colombia a todos los visitantes

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Otros documentos y requisitos que en general verificarán todas las autoridades internacionales

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como