En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior.

La cotización de la libra esterlina mostró un fuerte impulso: en la última semana subió 67.39% y en el último año acumula una variación de 29.54%, lo que indica un repunte reciente más intenso que la tendencia anual.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.17%, es significativamente menor en comparación con su volatilidad anual del 6.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor. La moneda ha estado recuperando terreno, beneficiándose de un entorno económico favorable.

En contraste, en los días previos, si analizamos un dato de -1 igual a -1, se observó una tendencia a la baja, lo que sugiere que la Libra enfrentaba presión. Sin embargo, la reciente recuperación sugiere una posible estabilización en su valor.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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