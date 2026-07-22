En la apertura de mercados de este miércoles, 22 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.2%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco registró una variación de 2.67% y en el último año acumuló un cambio de 1.16%, mostrando una evolución moderada.

La Bolsa Mexicana de Valores estrena director de Finanzas

Conocé la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.03%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 20.33%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, como lo indica el dato de 2. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su valor en relación con otras divisas en este periodo.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede estar sujeta a fluctuaciones en el mercado, por lo que se recomienda monitorear continuamente el comportamiento de la cotización. La tendencia positiva podría reflejar una mayor estabilidad económica en el país.

La Bolsa Mexicana de Valores estrena director de Finanzas

Conocé la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Tormenta de costos descarrila al grupo ferroviario de Germán Larrea: Su ganancia trimestral se hunde 28% pese a mover más carga

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA