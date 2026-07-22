Cuidar la salud del corazón es uno de los mayores beneficios de realizar ejercicio de forma regular. Entre las actividades más recomendadas, la natación se destaca por ser un entrenamiento completo que contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular y favorece una mejor circulación sanguínea.

Según la Cleveland Clinic, nadar es un ejercicio aeróbico que activa prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo. Además de mejorar la función del corazón y los pulmones, ayuda a desarrollar la fuerza muscular y tiene la ventaja de ser una actividad de bajo impacto, lo que reduce el estrés sobre las articulaciones.

A diferencia de otros deportes más exigentes para las articulaciones, el ejercicio en el agua combina resistencia y flotabilidad, lo que reduce el desgaste del cuerpo mientras se mantiene activo el sistema cardiovascular.

Por qué la natación protege el corazón

Los especialistas explican que la natación es una forma de ejercicio cardiovascular, lo que significa que ayuda a fortalecer el corazón y mejorar su funcionamiento.

Entre las distintas opciones disponibles, especialistas en salud destacan que la natación es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación. Imagen: archivo.

Según la Cleveland Clinic, nadar regularmente puede producir varios efectos positivos en la salud cardíaca, entre ellos:

Mejorar los niveles de colesterol

Reducir la presión arterial

Disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Incluso investigaciones citadas por los especialistas indican que las personas que nadan tienen un 41% menos riesgo de morir por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con quienes no practican esta actividad.

Además, el ejercicio en el agua también puede ser una opción adecuada para personas que se recuperan de ciertas afecciones cardíacas, siempre bajo supervisión médica.

Cómo mejora la circulación y fortalece todo el cuerpo

Otro de los grandes beneficios de la natación es su impacto en la circulación sanguínea. Al mover todo el cuerpo contra la resistencia del agua, los músculos trabajan de forma constante y el corazón debe bombear sangre de manera más eficiente.

Este proceso contribuye a:

Mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo

Fortalecer el sistema cardiovascular

Aumentar la capacidad pulmonar

Además, el agua reduce el impacto sobre las articulaciones, lo que convierte a la natación en una actividad ideal para personas con dolor articular, sobrepeso o movilidad reducida.