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El truco de hervir cáscara de limón, canela y jengibre se presenta como una alternativa casera para perfumar el hogar de forma natural, utilizando ingredientes accesibles y evitando el uso de aerosoles o fragancias artificiales.

Este procedimiento se utiliza principalmente para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente.

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Para qué sirve hervir canela, cáscara de limón y jengibre

La combinación funciona por contraste aromático. El limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares.

Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.

La combinación de estos tres ingredientes funciona por contraste aromático.
La combinación de estos tres ingredientes funciona por contraste aromático.

Todos beneficios de este aromatizante casero en el hogar: cómo usarlo

Sirve para perfumar ambientes y ayudar a neutralizar olores persistentes, como frituras o humedad. El uso recomendado es colocar en una olla:

  • 3 a 4 tazas de agua
  • cáscara de 1 limón
  • 1 rama de canela
  • 3 o 4 rodajas de jengibre

La preparación no debe dejarse sin supervisión y conviene apagarlo si se sale de la cocina.