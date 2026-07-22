En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de julio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.02 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.31% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 0.98%, mientras que en el último año acumula una variación de -7.29%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

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Conocé la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 14.47%, es mayor que la volatilidad anual del 11.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la moneda Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que el valor del Peso dominicano se ha incrementado en comparación con sus fluctuaciones recientes.

En contraste, la estabilidad de la cotización de los días previos permite concluir que el mercado ha mantenido un comportamiento sólido. Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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