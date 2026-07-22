En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.4 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.05% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.10%, pero en el último año retrocedió 7.28%, señalando una mejora reciente tras una tendencia anual de depreciación.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.18%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días consecutivos, con un dato de -1 que resulta en un valor positivo. Esto refleja un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otros indicadores económicos.

Este aumento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía mexicana, aunque es importante observar factores externos que podrían influir en esta tendencia a corto plazo.

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Conocé la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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