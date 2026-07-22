En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de julio de 2026,del Euro cotiza a 0.88 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.01% en relación con el día anterior.

El euro mostró una evolución positiva: en la última semana subió 0.47% y en el último año avanzó 2.16%, lo que sugiere una tendencia alcista moderada.

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Conocé la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos cinco días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando un incremento constante en su valor. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación con otras divisas, lo que puede generar optimismo en los mercados financieros.

Los datos reflejan un impulso en la confianza de los inversionistas, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos en la zona euro. Esta tendencia favorable en la cotización del Euro podría resultar en oportunidades de inversión interesantes en el corto plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

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