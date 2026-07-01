La mezcla de betabel, cúrcuma, jengibre y limón se volvió popular en jugos y “shots” naturales por su combinación de nutrientes, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Esta bebida concentrada suele consumirse en pequeñas cantidades y se asocia con beneficios para la energía, la circulación y la salud cardiovascular.
Cada uno de estos ingredientes aporta vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que pueden complementar una alimentación equilibrada. Por eso muchos nutricionistas mencionan esta combinación como una opción natural para sumar nutrientes y antioxidantes a la dieta diaria.
Para qué sirve esta mezcla natural
El principal objetivo de este tipo de bebida es concentrar nutrientes y compuestos bioactivos en una pequeña porción. El betabel, por ejemplo, contiene nitratos naturales que pueden favorecer la circulación sanguínea y ayudar a mejorar la resistencia física.
Entre los beneficios más mencionados de estos “shots” naturales se destacan:
Beneficios potenciales
- Puede ayudar a mejorar la circulación y la salud del corazón
- Aporta antioxidantes que protegen las células
- Contribuye a reponer energía de forma natural
- Puede apoyar la respuesta antiinflamatoria del organismo
Cómo preparar este shot natural paso a paso
Este tipo de bebida suele consumirse en porciones pequeñas, de aproximadamente una onza, ya que se trata de una preparación concentrada en nutrientes. Puede hacerse en casa con ingredientes frescos y una licuadora o extractor.
Paso a paso
- Lavar y pelar un betabel pequeño.
- Agregar un trozo de jengibre fresco y una pequeña cantidad de cúrcuma (fresca o en polvo).
- Exprimir el jugo de medio limón para sumar vitamina C.
- Licuar todos los ingredientes con un poco de agua o agua de coco hasta lograr una mezcla homogénea.
El resultado es un shot concentrado que suele consumirse por la mañana o antes de realizar actividad física. Muchos especialistas recomiendan incorporarlo como complemento dentro de una dieta equilibrada y variada.