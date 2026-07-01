La mezcla de betabel, cúrcuma, jengibre y limón se volvió popular en jugos y “shots” naturales por su combinación de nutrientes, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Esta bebida concentrada suele consumirse en pequeñas cantidades y se asocia con beneficios para la energía, la circulación y la salud cardiovascular.

Cada uno de estos ingredientes aporta vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que pueden complementar una alimentación equilibrada. Por eso muchos nutricionistas mencionan esta combinación como una opción natural para sumar nutrientes y antioxidantes a la dieta diaria .

Para qué sirve esta mezcla natural

El principal objetivo de este tipo de bebida es concentrar nutrientes y compuestos bioactivos en una pequeña porción. El betabel, por ejemplo, contiene nitratos naturales que pueden favorecer la circulación sanguínea y ayudar a mejorar la resistencia física.

Entre los beneficios más mencionados de estos “shots” naturales se destacan:

Beneficios potenciales

Puede ayudar a mejorar la circulación y la salud del corazón

Aporta antioxidantes que protegen las células

Contribuye a reponer energía de forma natural

Puede apoyar la respuesta antiinflamatoria del organismo

El betabel, por ejemplo, contiene nitratos naturales que pueden favorecer la circulación sanguínea y ayudar a mejorar la resistencia física. Fuente: archivo.

Cómo preparar este shot natural paso a paso

Este tipo de bebida suele consumirse en porciones pequeñas, de aproximadamente una onza, ya que se trata de una preparación concentrada en nutrientes. Puede hacerse en casa con ingredientes frescos y una licuadora o extractor.

Paso a paso

Lavar y pelar un betabel pequeño. Agregar un trozo de jengibre fresco y una pequeña cantidad de cúrcuma (fresca o en polvo). Exprimir el jugo de medio limón para sumar vitamina C. Licuar todos los ingredientes con un poco de agua o agua de coco hasta lograr una mezcla homogénea.