En el estado de Nueva York, los residentes de todo el territorio podrán acceder a un alivio financiero

En el estado de Nueva York, los residentes de todo el territorio podrán acceder a un alivio financiero este 2026 por un nuevo programa estatal impulsado por la gobernadora Kathy Hochul.

Se trata de cheques de entre 100 y 200 dólares que busca ayudar a los hogares a enfrentar el aumento de las facturas de electricidad y gas. La inversión estatal para el programa es de 1,000 millones de dólares y beneficiará a 8 millones de hogares.

La inversión estatal para el programa es de 1,000 millones de dólares y beneficiará a 8 millones de hogares. Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

Estados Unidos deposita nuevos reembolsos a todas estas personas: ¿Quiénes recibirán la ayuda del programa POWER de Nueva York?

El programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER) evalúa la elegibilidad en base a la declaración de impuestos estatal correspondiente a 2024. Para poder acceder al beneficio, los contribuyentes deben:

Haber sido residentes durante dicho periodo

Haber presentado la declaración en tiempo y forma

No figurar como dependientes en la declaración de otra persona

¿Cómo se definen los montos?

Los montos varían según el nivel de ingresos y el tipo de declaración presentada. Las parejas que declararon conjuntamente y tuvieron ingresos inferiores a 150,000 dólares recibirán cheques de 200, quienes hayan declarado entre 150,000 y 300,000, recibirán cheques de 150, y quienes sean contribuyentes individuales con ingresos inferiores a 150,000, recibirán cheques de 100 dólares.

¿Cuándo se envían los pagos y cómo se cobran?

Los cheques serán enviados por correo entre septiembre y diciembre de 2026. El Departamento de Tributación y Finanzas usará la información ya disponible en las declaraciones para identificar quienes son elegibles de forma automática, sin necesidad de inscribirse.

Las autoridades recomiendan verificar que la dirección postal esté actualizada en los registros fiscales estatales, ya que los pagos llegarán en formato de cheque físico.