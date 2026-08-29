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Las autoridades de Estados Unidos especifican a todos los nuevos solicitantes de licencias de conducir Real ID cuáles son los documentos obligatorios que deberán presentar para poder llevar a cabo el trámite.

En ese marco, quienes deseen tramitar este carné en Nueva York, Los Ángeles, Houston, San Antonio o cualquier otro territorio del país tendrán que garantizar que disponen de todas las condiciones -y de papeles para respaldarlas- que las diferentes agencias de licencias exigirán para evitar cualquier inconveniente.

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El documento que todos tienen que presentar para tramitar una licencia de conducir Real ID

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) uno de los requisitos indispensables para obtener este documento es evidenciar que se tiene un número de Seguro Social (SSN).

Para esto, los solicitantes pueden presentar

  • Tarjeta del Seguro Social
  • Formulario W-2
  • Formulario SSA-1099
  • Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social
  • Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

Esta documentación permite verificar la identidad de la persona antes de emitir la licencia.

La Real ID puede utilizarse para abordar vuelos nacionales.
La Real ID puede utilizarse para abordar vuelos nacionales.Fuente: ShutterstockShutterstock

Otros requisitos necesarios para realizar el trámite de esta licencia

Las diferentes agencias también solicitarán documentación que acredite

  • Nombre legal completo
  • Fecha de nacimiento
  • Dos comprobantes de domicilio principal
  • Estatus legal en Estados Unidos

Es importante destacar que cada estado puede exigir requisitos adicionales, por lo que se aconseja consultar previamente en cada oficina.

Además, es importante reunir toda la documentación antes de acudir a la oficina correspondiente para evitar cualquier demora o rechazo en la solicitud.

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Para qué se utiliza este tipo de licencia en Estados Unidos

La licencia de conducir Real ID cumple con los criterios de seguridad fijados por Ley Real ID, por lo que es aceptada para diferentes usos oficiales como

  • Ingresar a determinadas instalaciones federales
  • Acceder a centrales nucleares
  • Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos nacionales y cumplir con los controles de TSA.

Las licencias de conducir que no son Real ID tienen otros requisitos de tramitación, que deben ser consultados en el DMV correspondiente.