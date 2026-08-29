A la hora de mantener el cuarto de baño limpio existen varios trucos para evitar la acumulación de sarro, restos minerales y manchas. Uno de los que se volvieron más populares en las redes consiste en llenar la taza del inodoro de cubos de hielo y agregar vinagre blanco .

Este método se popularizó por ser sencillo y económico al usar ingredientes que suelen estar disponibles en casa. La combinación busca aprovechar la acción limpiadora del vinagre y complementar el procedimiento con el movimiento de los cubos de hielo dentro del inodoro.

Para qué sirve colocar cubos de hielo con vinagre dentro del inodoro

Este truco sirve para ayudar a desprender manchas y depósitos minerales acumulados en las paredes de la taza del inodoro.

El vinagre blanco, por su parte, contiene ácido acético, por lo que puede utilizarse como producto de limpieza para el inodoro y aflojar residuos. El hielo se desplaza por la taza al derretirse, y colabora en la eliminación de suciedad adherida y olores.

Este truco viral de limpieza se volvió tendencia por su carácter económico y eficaz.

Cómo limpiar el inodoro con el truco de colocar cubos de hielo con vinagre

Para poder usar este truco de forma segura, se deben seguir los siguientes pasos:

Colocar aproximadamente tres tazas de cubos de hielo dentro de la taza del inodoro. Agregar media taza de vinagre blanco directamente sobre el hielo. Dejar actuar la preparación durante unos 10 minutos. Si quedan manchas visibles, pasar el cepillo del inodoro por las paredes internas. Pasado el tiempo, accionar la descarga para desechar todo.

No mezclar vinagre con lavandina u otros limpiadores químicos.

Por qué recomiendan colocar cubos de hielo con vinagre dentro del inodoro

Este método de limpieza resulta económico y fácil de aplicar para complementar la limpieza habitual del baño. El vinagre puede usarse para limpiar la taza, mientras que el cepillado y el arrastre mecánico del hielo ayudan a remover la suciedad acumulada.

El uso del hielo se hizo popular en redes sociales, después de que varios creadores de contenido afirmaran que los cubos ayudan a movilizar los residuos al derretirse.