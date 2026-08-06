Manejar de forma imprudente puede salir mucho más caro que una simple multa. En distintas ciudades de Estados Unidos, algunas maniobras peligrosas pueden suspender la licencia de conducir.

Es lo que ocurre en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, donde los sistemas de control de tránsito contemplan sanciones cada vez más severas para quienes reinciden.

¿Qué maniobras pueden llevar a la suspensión de la licencia?

Las normas varían según el estado, pero en general las autoridades pueden suspender la licencia cuando un conductor acumula multas y puntos por infracciones reiteradas.

Entre las faltas que más frecuentemente suman puntaje se encuentran:

Exceso de velocidad.

Conducción imprudente o temeraria.

No respetar señales de tránsito o semáforos.

Uso del teléfono celular mientras se conduce, cuando está prohibido.

No ceder el paso o realizar maniobras peligrosas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (con sanciones mucho más severas).

¿Cómo funciona el sistema de puntos?

Confirmado | Por orden del Gobierno, revisarán caso por caso y le sacarán la licencia de conducir a quienes hayan conducido usando su teléfono celular Shutterstock

En la mayoría de los estados, cada infracción agrega una determinada cantidad de puntos al historial del conductor.

Cuando se supera el límite permitido dentro de un período específico, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o la autoridad estatal correspondiente puede:

Suspender temporalmente la licencia.

Exigir cursos obligatorios de manejo.

Imponer multas adicionales.

Revocar definitivamente el permiso en los casos más graves.

El número de puntos y el tiempo de permanencia en el historial dependen de la legislación de cada estado.

¿Qué ocurre en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago?

Aunque las reglas específicas son diferentes en Florida, Nueva York, California e Illinois, las cuatro jurisdicciones utilizan mecanismos para controlar la reincidencia de los conductores.

Las autoridades pueden revisar el historial de manejo y aplicar sanciones cuando un conductor acumula numerosas infracciones o supera el límite de puntos previsto por la ley.

Por ese motivo, especialistas recomiendan consultar periódicamente el historial de conducción y evitar sumar nuevas faltas que puedan comprometer la licencia.

¿Cómo evitar perder la licencia de conducir?

Para reducir el riesgo de suspensión, los expertos aconsejan: