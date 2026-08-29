Se trata de un requisito clave que muchos viajeros pasan por alto. Qué dicen las autoridades migratorias sobre la vigencia del pasaporte y a quiénes afecta esta exigencia.

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Para quienes planean viajar a Argentina, Chile o Uruguay, hay un aspecto clave que conviene revisar con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países establecen distintos requisitos para el ingreso y remarcan la importancia de contar con la documentación válida y vigente al momento de viajar. En determinados casos, presentar un pasaporte vencido o que no cumpla con las condiciones exigidas puede derivar en la denegación del ingreso al país.

Qué requisitos piden Argentina, Chile y Uruguay para ingresar

En Argentina, los turistas extranjeros deben contar con un pasaporte válido para ingresar al territorio nacional, salvo aquellos casos en los que existan acuerdos que permitan utilizar un documento de identidad. Como regla general para los viajeros internacionales, se recomienda comprobar que el pasaporte conserve suficiente vigencia antes de viajar.

En Uruguay, quienes provienen de países que no pertenecen al Mercosur también deben presentar un pasaporte vigente. Además, según el país de origen y las condiciones de ingreso, pueden existir requisitos adicionales vinculados con el período de validez del documento y la disponibilidad de páginas libres.

Por su parte, Chile exige que los visitantes extranjeros presenten la documentación de viaje correspondiente y en condiciones válidas para ingresar al país. Los requisitos específicos pueden variar de acuerdo con la nacionalidad, por lo que es conveniente consultar las condiciones migratorias antes de viajar y verificar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Qué dicen las autoridades migratorias sobre la vigencia del pasaporte y a quiénes afecta esta exigencia. (Fuente: Representación creada con IA)

A quiénes afecta el requisito de vigencia del pasaporte

Es fundamental tener en cuenta que el requisito migratorio varía según la nacionalidad del viajero. Los ciudadanos de los países asociados al Mercosur, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pueden ingresar a estos destinos con su documento de identidad vigente, sin que sea obligatorio presentar un pasaporte.

En cambio, para los viajeros provenientes de países que no integran el bloque regional, puede exigirse que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses al momento del ingreso. Por este motivo, se recomienda revisar la documentación antes de emprender el viaje, ya que no cumplir con las condiciones migratorias establecidas puede impedir la entrada al país.