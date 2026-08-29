Las tijeras son una herramienta de uso cotidiano que con el paso del tiempo pueden perder filo y precisión y comenzar a presentar dificultad para cortar.

Las tijeras son una herramienta de uso cotidiano que con el paso del tiempo pueden perder filo y precisión y comenzar a presentar dificultad para cortar. Para solucionar y prevenir esta situación, existe un truco casero y sencillo.

La técnica consiste en cortar varias capas de papel aluminio con la tijera para ayudar a pulir pequeñas irregularidades del filo y mejorar temporalmente su capacidad de corte. Aunque no reemplaza un afilado profesional, puede resultar útil como método de mantenimiento cuando el desgaste es leve.

Cortar láminas de papel aluminio con una tijera: ¿Para qué sirve?

Este método se utiliza principalmente para recuperar parte del filo de unas tijeras que comenzaron a cortar con dificultad. Al realizar varios cortes sobre papel aluminio doblado, el contacto entre ambos metales puede reducir pequeñas rebabas e imperfecciones superficiales presentes en las hojas.

De esta manera, puede servir para:

Mejorar temporalmente la precisión del corte.

Pulir pequeñas irregularidades del filo.

Facilitar el corte de papel, tela o hilos cuando el desgaste es leve.

Realizar un mantenimiento rápido antes de recurrir a un afilado específico.

¿En qué casos pierde efecto?

Si la tijera está muy deteriorada, oxidada, mellada o desalineada, el aluminio no solucionará el problema y será necesario afilarla correctamente o reemplazarla.

La técnica consiste en cortar varias capas de aluminio con la tijera para ayudar a pulir pequeñas irregularidades del filo y mejorar temporalmente su capacidad de corte. Chat GPT / elcronistausa

¿Cómo hacerlo de forma correcta y sin dañar la tijera?

Para aplicar el truco de manera segura:

Cortar un trozo de papel aluminio de aproximadamente 30 centímetros. Doblarlo varias veces hasta obtener una tira de unas 4 a 6 capas. Abrir bien la tijera y realizar cortes largos sobre el aluminio, procurando utilizar toda la hoja, desde la zona cercana al tornillo hasta la punta. Repetir aproximadamente 10 a 15 veces, sin ejercer una fuerza excesiva. Limpiar posteriormente las hojas con un paño para retirar cualquier pequeño residuo. Probar la tijera sobre una hoja de papel para comprobar si el corte mejoró.

¿Por qué recomiendan cortar láminas de papel aluminio con una tijera?

Se trata de un método económico, sencillo y accesible para realizar un mantenimiento superficial del filo. Al cortar varias capas, se genera fricción entre el aluminio y el borde de las hojas, lo que puede ayudar a eliminar pequeñas rebabas y a mejorar el contacto entre ambas cuchillas.

Por eso, más que considerar que el aluminio “afila” una tijera completamente desafilada, resulta más preciso entenderlo como un recurso para pulir y mejorar temporalmente un filo con desgaste leve.

Cuando existe un deterioro importante, los afiladores específicos o el mantenimiento profesional siguen siendo las opciones adecuadas.