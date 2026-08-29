El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos productos habituales en los trucos caseros de limpieza y también suelen usarse para tratar ropa antes del lavado. Cuando se utiliza de esta manera, pueden ayudar con manchas pequeñas y suciedad acumuladas.

Una de las formas más difundidas consiste en aplicar bicarbonato sobre la mancha y luego rociar vinagre, dejar actuar unos minutos y posteriormente lavar la prenda de manera habitual. Esta técnica debe usarse con precaución sobre prendas delicadas o de colores intensos.

Para qué sirve aplicar bicarbonato de sodio y vinagre sobre la ropa antes de lavarla

Este método sirve como un pretratamiento de manchas provocadas por alimentos o transpiración. La combinación genera una reacción efervescente que ayuda a aflojar la suciedad antes del lavado convencional.

El bicarbonato también puede colaborar con la absorción de algunos residuos y olores, mientras que el vinagre blanco contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver ciertos depósitos acumulados sobre las fibras.

Este método sirve como un pretratamiento de manchas provocadas por alimentos o transpiración. ChatGPT

¿Cómo hacerlo de forma correcta y segura?

Para tratar una mancha puntual, el paso a paso es el siguiente:

Colocar la prenda sobre una superficie plana. Espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato directamente sobre la mancha. Rociar vinagre blanco sobre la zona. Dejar actuar entre 15 y 30 minutos. Frotar suavemente con los dedos o con un cepillo de cerdas blandas. Enjuagar la zona. Lavar posteriormente la prenda de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

E recomendable probar el método en una zona poco visible y evitarlo sobre seda, lana, cachemira y otras fibras delicadas.

Por qué recomiendan bicarbonato de sodio y vinagre sobre la ropa antes de lavarla

La recomendación se popularizó porque permite realizar un pretratamiento localizado de las manchas con productos que habitualmente ya se encuentran en el hogar.

La reacción efervescente que se produce al entrar en contacto el bicarbonato y el vinagre también puede contribuir mecánicamente a movilizar algunos restos de suciedad. Por eso suele utilizarse antes de pasar la prenda por el lavarropas.