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Para los entusiastas de mantener sus entornos fragantes, las alternativas de productos industriales disponibles son innumerables, ya que existe una opción diseñada para cada preferencia y área del hogar.

No obstante, cada vez son más quienes eligen soluciones caseras y de bajo costo que pueden diseñarse con elementos fácilmente accesibles en la mayoría de las viviendas.

En el marco de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, tales como naranja, limón, pomelo o mandarina, se convierten en excelentes aliadas para preparar aromatizantes caseros, ya que al ser combinadas con especias como la canela y la pimienta, permiten perfumear cualquier espacio sin necesidad de incurrir en elevados gastos.

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Hervir cáscaras de mandarina junto a pimienta y canela: procedimiento detallado

Para la elaboración de esta mezcla, serán requeridos los siguientes ingredientes:

  • 1 l de agua
  • Cascaras de mandarina (la cantidad dependerá de la intensidad aromática deseada)
  • 2 ramas de canela
  • Una pizca de pimienta
Hervir cáscara de mandarina y clavo de olor: por qué lo recomiendan y para qué sirve
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El procedimiento detallado

  1. Colocar todos los ingredientes en una olla.
  2. Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con los ambientes del hogar comunicados para que el aroma pueda esparcirse sin dificultad.
  3. Reponer el agua a medida que se evapore.

El instante más aconsejable para emplear esta combinación

La esencia que emana esta preparación puede actuar como un neutralizante natural, siendo particularmente adecuada para su uso posterior a la elaboración de alimentos con olores penetrantes o simplemente para fomentar una atmósfera placentera.

Para intensificar la fragancia, es posible emplear productos de limpieza que contengan aromas cítricos o perfumes para tejidos que armonicen con esta misma gama aromática.

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