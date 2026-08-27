El empresario mexicano Miguel Quintana Pali, fundador del Grupo Xcaret y nacido en Estados Unidos, presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum un megaproyecto para construir un canal interoceánico que compita con el Canal de Panamá.

El proyecto surge de un estudio privado de más de 200 páginas , financiado por el propio Quintana Pali, con aportes de expertos en ingeniería, medioambiente y antropología. Por ahora es una propuesta en evaluación, no una obra aprobada por el gobierno mexicano.

¿Quién es Miguel Quintana Pali, el empresario detrás del proyecto?

Quintana Pali nació en 1945 en Boston, Massachusetts, y es arquitecto de formación. Es uno de los empresarios más reconocidos e influyentes de México.

En 1972 fundó una cadena de tiendas de muebles en Ciudad de México. En 1989 abrió Xcaret, el parque que dio origen a su imperio turístico en la Riviera Maya, y luego sumó, junto a sus socios, otros parques:

Los parques del Grupo Xcaret

Xcaret

Xplor

Xplor Fuego

Xoximilco

Xenses

Xavage

Miguel Quintana Pali nació en 1945 en Boston, Massachusetts, y es arquitecto de formación. Instagram @lideresmexicanos

¿En qué consiste el megaproyecto para competir con el Canal de Panamá?

El estudio propone un canal interoceánico de 240 kilómetros entre Oaxaca y Veracruz, capaz de recibir buques Post-Panamax en un cruce de 15 horas. Permitiría el paso de hasta 190 barcos diarios, frente a los 45 que cruzan hoy por Panamá.

Los números del proyecto

Longitud: 240 km

Ancho: 200 metros

Barcos diarios: hasta 190

Inversión estimada: u$s 218.157 millones

Plazo de construcción: 15 años

El interés para Estados Unidos es directo: el 80% de la carga que hoy cruza por Panamá tiene origen o destino en territorio estadounidense. Una ruta de Long Beach a Miami vía México reduciría el trayecto en unos 2.380 kilómetros respecto de Panamá.