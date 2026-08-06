El Departamento de Transporte de Estados Unidos exige desde marzo de 2026 que todo conductor no ciudadano demuestre un estatus migratorio específico para conservar su licencia comercial (CDL). La medida, aplicada por la FMCSA, rige en los 50 estados. Ya llevó a California, Nueva York y Nuevo México a tomar medidas concretas.

La regla final fue emitida el 13 de febrero de 2026. Retoma una versión anterior que un tribunal federal había frenado meses antes. El Gobierno la impulsó tras un accidente fatal en Florida en agosto de 2025 , protagonizado por un camionero inmigrante con licencia vencida.

¿Qué exige la nueva regla federal de licencias comerciales?

La normativa se llama “Protegiendo las Carreteras de la Nación al Restaurar la Integridad de las CDL No Domiciliadas”. Limita la elegibilidad a categorías migratorias puntuales.

Solo pueden acceder a una CDL quienes cuenten con alguna de estas visas:

H-2A (trabajo agrícola temporal)

H-2B (trabajo temporal no agrícola)

E-2 (inversionista de tratado)

Quienes ingresaron con estatus temporal fronterizo, asilo, refugio o DACA ya no pueden renovar ni obtener una CDL. Según la FMCSA, de 200.000 no ciudadanos con licencia comercial vigente, apenas 10.000 cumplirían los nuevos requisitos. La disposición no es retroactiva.

¿Qué estados ya avanzaron con la revocación?

California fue el primer estado en actuar. El DMV revocó 17.000 licencias comerciales tras una auditoría federal que detectó permisos vigentes más allá del plazo migratorio autorizado. El gobernador Gavin Newsom sostuvo que el estado siguió los lineamientos del Departamento de Seguridad Nacional.

La normativa se llama “Protegiendo las Carreteras de la Nación al Restaurar la Integridad de las CDL No Domiciliadas” y limita la elegibilidad a categorías migratorias puntuales. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Nueva York recibió la orden de revisar 32.606 licencias no domiciliadas, bajo amenaza de perder u$s 73,5 millones en fondos federales. Nuevo México fue advertido por una posible suspensión de fondos. Texas y Arizona quedan alcanzados por el nuevo estándar nacional a medida que se procesan renovaciones y nuevas emisiones.

¿Qué pasó con los cuestionamientos judiciales a la medida?

La Corte Suprema rechazó en mayo de 2026 una demanda de Florida contra California y Washington por sus políticas de licencias comerciales a inmigrantes. El máximo tribunal no evaluó el fondo del asunto.

Con ese fallo, las prácticas de California y Washington siguen vigentes por ahora. La regla federal de la FMCSA continúa aplicándose en paralelo en el resto del país.