La mayoría de los turistas que planean visitar Estados Unidos deben, a menos que posean una excepción, gestionar previamente su visa americana. Aunque este documento no garantiza de manera absoluta el ingreso al país, es indispensable para acceder al puerto de entrada de EE.UU.

En este contexto, el Departamento de Estado alerta a todos los viajeros en su sitio web oficial sobre la necesidad de mantener la integridad de las páginas de visa en el pasaporte, dado que los daños severos pueden ser motivo suficiente para considerar este permiso como inválido, sin importar su fecha de caducidad.

Estados Unidos revocará la visa americana a aquellos que presenten su pasaporte de esta manera ante las autoridades

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, las visas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencien daños severos, perderán automáticamente su validez.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se afirma.

Un ejemplo de esto es que la página de visas sufra un desgarro o que se intente remover este documento cuando el pasaporte en el que se encuentra venció para colocarlo en el nuevo ejemplar. Esta práctica está totalmente prohibida.

La instrucción para quienes disponen de un nuevo pasaporte cuando el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita un nuevo visado en el pasaporte actual.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”

Información fundamental que es necesario conocer acerca de estas visas estadounidenses

La visa americana debe ser utilizada exclusivamente para su finalidad, ya que realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla puede comprometer su vigencia.

Por otro lado, respetar los plazos de entrada y salida establecidos es esencial para mantener la validez del documento y la posibilidad de utilizarlo nuevamente, dado que si se superan estos plazos, la visa queda anulada debido a que su titular se hallará fuera de estatus. En tales situaciones, ya no podrá ser utilizada para viajar.