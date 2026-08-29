En Estados Unidos, aprobar el examen de visión es un requisito obligatorio renovar la licencia de conducir o para solicitar una nueva.

Aunque las distintas jurisdicciones pueden imponer sus propias reglas para la emisión de estos permisos y para los registros vehiculares, hay puntos en común que todos comparten.

Las autoridades estatales de California, Nueva York y Florida adhieren a este requisito, aunque cada una puede establecer diferentes protocolos y periodos para la renovación.

Los Ángeles: ¿Cómo se renueva la licencia de conducir en California?

Para renovar una licencia de conducir en California, el DMV estatal establece los siguientes pasos:

Revisar el aviso de renovación enviado por el DMV y verificar si el trámite puede hacerse online o si exige una visita presencial. Ingresar o crear una cuenta MyDMV si la renovación está habilitada por internet. Confirmar que los datos personales y el domicilio estén actualizados. Completar la solicitud de renovación y abonar la tarifa correspondiente. Si el DMV exige acudir a una oficina, se deberá presentar la solicitud o el aviso de renovación. En la oficina, el conductor deberá registrar su huella digital, aprobar el examen de visión y tomarse una nueva fotografía. Realizar una prueba de conocimientos, únicamente cuando el aviso del DMV indique que es necesaria. Una vez terminado el trámite presencial, el DMV entrega una licencia temporal válida por 60 días mientras envía la definitiva por correo.

California permite renovar online, en términos generales, desde 90 días antes del vencimiento y hasta 12 meses después, siempre que se cumplan las condiciones para utilizar esta modalidad.

California permite renovar online, en términos generales, desde 90 días antes del vencimiento y hasta 12 meses después, siempre que se cumplan las condiciones para utilizar esta modalidad. Imagen ilustrativa ChatGPT

Nueva York: ¿Qué se solicita para renovar la licencia de conducir?

En Nueva York, el procedimiento puede hacerse por internet, correo o presencialmente. Para una renovación online, los pasos principales son:

Verificar la fecha de vencimiento. El DMV permite renovar desde un año antes y hasta dos años después del vencimiento. Actualizar el domicilio, si cambió, antes de iniciar el trámite. Realizar un examen de visión con un proveedor aprobado por el DMV o con un profesional autorizado. Si el profesional no carga el resultado directamente en el Vision Registry, deberá completar el formulario MV-619. Ingresar al sistema de renovación online del DMV o a MyDMV mediante una cuenta NY.gov. Introducir la información requerida del examen de visión. Abonar la tarifa de renovación correspondiente a la categoría de licencia. Al terminar, se puede descargar e imprimir una licencia temporal, válida por 60 días, hasta recibir el documento definitivo.

Si la persona debe renovar presencialmente, tendrá que llevar su licencia actual, el aviso de renovación MV-2 y un medio de pago.

Verificar la fecha de vencimiento. El DMV permite renovar desde un año antes y hasta dos años después del vencimiento. Chat GPT

Miami: ¿Qué pide Florida para renovar la licencia de conducir?

En Florida, quienes reúnen los requisitos pueden realizar la renovación a través del portal oficial MyDMV. El procedimiento general es:

Comprobar que la licencia sea elegible para renovación online. Ingresar al portal MyDMV de Florida. Identificarse con los datos solicitados y seleccionar la opción para renovar la licencia de conducir. Revisar y confirmar la información personal registrada ante FLHSMV. Abonar la tarifa de renovación. Para una licencia Clase E, la tarifa estatal indicada es de US$48. Completar la solicitud y esperar la emisión de la nueva licencia. Cuando llegue el nuevo documento, el titular debe destruir la licencia anterior.

Florida no permite utilizar la renovación online en todos los casos.