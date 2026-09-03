México prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan pasaporte si postergaron el trámite de renovación.

Los pasaportes electrónicos o biométricos son documentos indispensables para quienes desean viajar fuera de su país.

A diferencia de los tradicionales, incorporan un chip que almacena información del titular, como su nombre, fotografía y otros datos de identificación.

Esta tecnología permite reforzar la seguridad y agilizar los procesos de control migratorio.

¿Qué necesito para tramitar un pasaporte biométrico?

Los requisitos para obtener un pasaporte electrónico dependen de las autoridades de cada país. Por lo general, es necesario presentar un documento de identificación oficial y acreditar la nacionalidad. En determinados casos, también pueden solicitarse documentos adicionales, como:

Acta o certificado de nacimiento

Comprobante de domicilio

Fotografías

Aeropuertos de CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana negarán el ingreso al país a todos los ciudadanos sin esta actualización en sus pasaportes ChatGPT

Durante el trámite, normalmente se recopilan datos biométricos del solicitante, entre ellos las huellas dactilares y una fotografía digital.

México: los ciudadanos pueden solicitar su pasaporte en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El costo para el documento con una vigencia de 10 años es de 3,505 pesos mexicanos. Para realizar el trámite es necesario solicitar una cita previamente.

¿Cuánto tiempo tarda en entregarse el pasaporte electrónico?

El plazo de entrega puede variar según el país y el tipo de trámite . En algunos casos, el documento puede estar disponible en cuestión de días, mientras que otros procesos pueden demorar varias semanas.

Asimismo, la vigencia del pasaporte depende de las disposiciones de cada país. En general, puede ser de entre 5 y 10 años, por lo que es importante revisar la fecha de vencimiento antes de planificar un viaje internacional.

Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar con anticipación:

Requisitos Costos Documentación Tiempos de entrega establecidos por las autoridades correspondientes

También es conveniente verificar que el documento tenga la vigencia necesaria para ingresar al país de destino.

Contar con un pasaporte electrónico vigente y cumplir con todos los requisitos migratorios permitirá viajar al extranjero con mayor seguridad y evitar contratiempos durante el trayecto.