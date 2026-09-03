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Rociar vinagre con cáscaras de naranja sobre la estufa después de cocinar es un truco casero que gana popularidad por su capacidad para remover grasa y neutralizar olores sin productos químicos. La combinación aprovecha el poder desengrasante del vinagre blanco y los aceites esenciales de la cáscara cítrica.
El método se difundió en redes sociales como alternativa a los desengrasantes comerciales. Especialistas en limpieza natural recomiendan aplicarlo apenas se enfría la hornalla, antes de que la grasa se adhiera a la superficie.
¿Para qué sirve rociar vinagre con cáscaras de naranja en la estufa?
El vinagre blanco actúa como desengrasante y desinfectante natural: disuelve los residuos de aceite y elimina bacterias sin necesidad de químicos agresivos. Las cáscaras de naranja aportan limoneno, un aceite esencial que potencia esa acción limpiadora y deja un aroma cítrico.
Para preparar la mezcla se necesitan cáscaras de una o dos naranjas y vinagre blanco hasta cubrirlas por completo. Se deja macerar en un frasco cerrado, en un lugar fresco y oscuro, durante al menos una a dos semanas antes de colar y usar.
Pasos para preparar el limpiador
- Colocar las cáscaras dentro de un frasco de vidrio limpio.
- Cubrirlas completamente con vinagre blanco.
- Tapar y dejar reposar de 7 a 14 días.
- Colar el líquido y pasarlo a un rociador.
¿Cómo afecta esta mezcla a la limpieza de la cocina y qué cuidados requiere?
Rociar la mezcla directamente sobre la estufa tibia ayuda a aflojar la grasa reciente antes de que se endurezca, lo que facilita el paso de una esponja o paño húmedo. El resultado es una superficie limpia y un ambiente sin olores de fritura o cocción.
La mezcla no reemplaza a un desinfectante cuando se necesita eliminar microorganismos de forma específica y su uso frecuente no es recomendable sobre superficies porosas o metales sensibles al ácido acético, como el aluminio sin sellar. En esos casos conviene diluirla con agua antes de aplicarla.