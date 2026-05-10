En un contexto de fuerte competencia, altos costos operativos y cambios en los hábitos de consumo, Estados Unidos enfrenta una nueva ola de despidos masivos en todo el país. Las empresas ajustan estructuras para sostener márgenes mientras el mercado laboral muestra señales de tensión. En este escenario, una compañía gigante ha confirmado un recorte histórico que afectará a miles de trabajadores. Este anuncio se suma a un clima de inestabilidad laboral que impacta a varios sectores clave y que podría extenderse durante los próximos meses. Se trata de Verizon. Según Reuters, la empresa eliminará cerca de 15.000 puestos de trabajo, el ajuste más grande en la historia de la compañía. La decisión proviene de su nuevo CEO, Dan Schulman, quien impulsa una reestructuración profunda para enfrentar la competencia y la caída en suscriptores. El recorte equivale al 15% de la plantilla en Estados Unidos, incluye una reducción superior al 20% en cargos de gestión no sindicalizados y la conversión de 180 tiendas corporativas en locales franquiciados. La empresa busca simplificar su estructura y reducir costos tras inversiones millonarias en red 5G y adquisiciones recientes. El contexto laboral actual se caracteriza por recortes en múltiples industrias. En sectores como tecnología, energía, manufactura, logística y consumo, numerosas empresas han iniciado procesos de reajuste para afrontar costos crecientes y una demanda que muestra signos de enfriamiento. En este contexto, varios grupos empresariales han comunicado reducciones de personal que afectan a miles de trabajadores en Estados Unidos. Las cifras de recortes y contrataciones en diversas compañías son evidentes y se presentan a continuación: El análisis de las recientes decisiones empresariales indica un impacto notable en el empleo. La situación laboral ha sido afectada por estas medidas, evidenciando la magnitud de los cambios dentro de estas organizaciones.