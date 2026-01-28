En línea con la Orden Ejecutiva 14247, el Gobierno de Estados Unidos anunció que paulatinamente dejará de entregar en físico los pagos correspondientes a prestaciones o reembolsos federales.

“Los pagos electrónicos como el depósito directo son más seguros que los cheques, permiten un acceso más rápido a los fondos y tienen menos riesgo de fraude”, indicaron las autoridades al explicar el motivo de esta decisión.

En ese sentido, para garantizar la continuidad de la prestación a término, a menos que se cuente con una exención se deben brindar los datos de algún tipo de método electrónico.

Qué debo hacer si todavía no cambié a un método electrónico

Proporcionar este tipo de información a la agencia encargada de los pagos es esencial para evitar que las demoras en los depósitos se prolonguen , pues la medida es efectiva desde el 30 de septiembre.

La instrucción oficial es contactarse con el organismo que administra la prestación federal para brindar la nueva información de pago o solicitar ayuda para concretar este paso. La lista completa de contacto puede consultarse clicando aquí.

Estados Unidos está transicionando a pagos completamente electrónicos. Fuente: archivo.

Quienes no dispongan de una cuenta bancaria pueden registrarse para recibir su prestación en Direct Express, una tarjeta de débito que permite cobrar los beneficios mensuales de manera electrónica.

Temporada de presentación fiscal 2026: cómo impacta este cambio en los reembolsos

Debido a este cambio, salvo ciertas situaciones especiales, IRS está camino a dejar de emitir reembolsos en papel y quienes deseen evitar demoras en sus devoluciones tendrán que proporcionar su información bancaria a la agencia.

Brindar estos datos no es obligatorio, no obstante, en estos casos IRS envía un mensaje solicitando la información de Depósito Directo. Si no se contesta dentro de los 30 días, el reembolso se emitirá en papel, pero se deberá aguardar hasta seis semanas para recibir el pago.