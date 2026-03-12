Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que mantener el pasaporte vigente es un requisito obligatorio para viajar internacionalmente. Los ciudadanos y extranjeros que no tengan su documento válido podrían enfrentar restricciones para ingresar o salir del país. El pasaporte es el documento oficial que certifica la identidad y nacionalidad de una persona para viajar al extranjero. Para poder salir de Estados Unidos o ingresar nuevamente al país, el documento debe estar vigente y en buen estado. Si el pasaporte está vencido o próximo a expirar, se recomienda iniciar el trámite de renovación con suficiente anticipación.