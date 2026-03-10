Viajar dentro de Estados Unidos está cambiando gracias a nuevas tecnologías de identificación digital. Cada vez más aeropuertos permiten que los pasajeros utilicen documentos almacenados en el teléfono inteligente, lo que reduce la necesidad de presentar identificaciones físicas tradicionales. Una de las innovaciones más destacadas es el pasaporte digital integrado en Apple Wallet, una función que permite almacenar información de identificación en el iPhone y utilizarla directamente en controles de seguridad. El pasaporte digital es una versión electrónica del documento que puede almacenarse en la billetera digital del teléfono. En dispositivos de Apple, esta función permite guardar identificaciones oficiales en la aplicación Apple Wallet para presentarlas en los controles de seguridad del aeropuerto sin necesidad de mostrar el documento físico. La información se transmite mediante tecnología segura y cifrada que protege los datos personales del usuario. El proceso de verificación con identificación digital suele seguir estos pasos: