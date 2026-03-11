Cada vez más personas recurren a trucos de limpieza caseros para mantener la casa en buen estado sin utilizar productos químicos agresivos. Uno de los métodos más comentados consiste en pasar cáscaras de mandarina por los rieles de las ventanas, una técnica sencilla que ayuda a limpiar y dejar un aroma fresco en el hogar. Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, restos de tierra y pequeñas partículas difíciles de limpiar. Pasar una cáscara de mandarina por esta zona puede ayudar a: La recomendación de usar cáscaras de mandarina en la limpieza doméstica se volvió popular porque combina varias ventajas: