Obtener un pasaporte en Estados Unidos puede parecer un trámite sencillo, pero en realidad requiere cumplir varios pasos y requisitos específicos. Cualquier error puede provocar retrasos, rechazo o suspensión temporal de la solicitud. Por eso, las autoridades recomiendan prestar especial atención a cada detalle al iniciar el trámite del pasaporte. Uno de los errores más frecuentes ocurre al completar el formulario de solicitud de pasaporte (DS-11). El problema suele surgir cuando el solicitante firma el formulario en su casa en lugar de hacerlo frente a un agente autorizado, un requisito obligatorio. El formulario debe firmarse en presencia de un agente autorizado en una oficina de aceptación, como una oficina postal o una dependencia oficial. Firmar el documento antes de presentarse en la oficina puede provocar que la solicitud sea rechazada y sea necesario completar nuevamente el formulario. La firma frente a un agente autorizado permite verificar la identidad del solicitante y confirmar que la información presentada es correcta. Durante el proceso, el agente puede: