El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad legal de negar, suspender o revocar pasaportes cuando un ciudadano o residente incurre en determinadas obligaciones impagas. Las autoridades confirmaron que las personas que acumulen montos elevados sin pagar pueden enfrentar restricciones directas sobre su documento de viaje, lo que les impide salir del país o renovar su pasaporte hasta regularizar la situación. Las medidas alcanzan a padres que adeuden más de 2.500 dólares en pensión alimenticia. Cuando la deuda supera ese umbral y se mantiene sin resolver, el nombre del contribuyente puede ser reportado a las autoridades federales encargadas de pasaportes. A partir de ese momento, la persona puede: El procedimiento no suele ser inmediato. Primero, la agencia estatal encargada de la pensión alimenticia notifica la deuda y ofrece alternativas para regularizarla. Si el contribuyente no responde o no paga, la deuda se reporta al sistema federal de control de pasaportes. En ese punto, el Departamento de Estado puede negar la emisión o renovación del documento.