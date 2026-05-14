Al cierre de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2154. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.22%. En la última semana, el peso mexicano registró una ligera variación positiva de 0.19%, mientras que en el último año acumula una caída de -9.21%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.28%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 7.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.