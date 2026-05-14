La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7459 este jueves, 14 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.87%. La cotización de la libra esterlina registró variaciones del 1.69% en la última semana y del 0.95% en el último año. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 8.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 6.34%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés en la moneda y un ambiente económico favorable. En comparación con días anteriores, la libra ha mantenido un crecimiento constante, reflejando la confianza de los inversores. Esta tendencia positiva puede ser indicative de una estabilidad creciente en el mercado británico. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.