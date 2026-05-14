La industria naval volvió a sorprender al mundo. Un astillero de China acaba de completar una gigantesca embarcación que ya fue catalogada como el mayor buque de transporte de vehículos del planeta, una estructura diseñada para transformar la logística automotriz global. El nuevo coloso marítimo fue construido para una automotriz de Corea del Sur y está preparado para trasladar desde autos convencionales hasta vehículos eléctricos, modelos impulsados por hidrógeno y camiones pesados. La embarcación, bautizada como Glovis Leader, fue desarrollada por el astillero Guangzhou Shipyard International y supera al anterior líder del ranking mundial gracias a su enorme capacidad operativa. Sus cifras impresionan: Con estas dimensiones, el barco se convierte en una pieza clave para acelerar las exportaciones globales de automóviles, especialmente desde Asia hacia Europa y América. Más allá de su tamaño, el Glovis Leader fue diseñado con foco en la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Entre sus principales innovaciones se destacan: Especialistas aseguran que este desarrollo no solo redefine el negocio del transporte marítimo de autos, sino que también consolida el avance de China como potencia en la construcción naval de alta tecnología.