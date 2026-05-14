Al cierre de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.55. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.07%. La cotización del peso dominicano avanzó 1.11% en la última semana, pero acumula -1.64% en el último año, lo que indica un repunte reciente pese a un desempeño anual negativo. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se ha registrado en un 14.99%, lo que es mayor que la volatilidad anual de 11.17%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable. A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.