Miles de ciudadanos estadounidenses podrían perder uno de los documentos más importantes para viajar al exterior debido a una norma federal poco conocida.

A través de un mecanismo coordinado entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede bloquear la emisión, renovación e incluso revocar pasaportes de personas que mantienen importantes deudas tributarias sin resolver.

La medida afecta a contribuyentes que figuran dentro del listado de deudores fiscales graves elaborado por el IRS y busca presionar el pago de obligaciones pendientes con el Gobierno federal.

Estados Unidos suspende automáticamente los pasaportes que figuren en este listado

La legislación estadounidense autoriza al IRS a certificar ante el Departamento de Estado a los contribuyentes que mantienen una deuda tributaria gravemente morosa. Generalmente se trata de obligaciones fiscales que:

Superan determinados montos establecidos por la ley

Incluyen impuestos, intereses y multas

Ya fueron objeto de acciones formales de cobro

Permanecen sin regularizar

Una vez realizada la certificación, el caso es remitido al Departamento de Estado.

Estados Unidos puede bloquear, suspender o revocar pasaportes de los que mantengan deudas tributarias gravemente morosas. Fuente: El Cronista.

¿Qué pasa con las personas con pasaportes revocados?

Cuando el IRS certifica una deuda tributaria grave, las autoridades pueden:

Rechazar la emisión de un nuevo pasaporte

Negar una renovación

Limitar la validez del documento

Revocar un pasaporte previamente emitido

Cómo recuperar el pasaporte

Para revertir la medida, generalmente el contribuyente debe:

Pagar la deuda

Celebrar un acuerdo de pago aceptado por el IRS

Resolver administrativamente la obligación fiscal

Obtener la reversión de la certificación

Una vez regularizada la situación, el IRS puede informar al Departamento de Estado para levantar las restricciones.