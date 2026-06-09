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Miles de ciudadanos estadounidenses podrían perder uno de los documentos más importantes para viajar al exterior debido a una norma federal poco conocida.
A través de un mecanismo coordinado entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede bloquear la emisión, renovación e incluso revocar pasaportes de personas que mantienen importantes deudas tributarias sin resolver.
La medida afecta a contribuyentes que figuran dentro del listado de deudores fiscales graves elaborado por el IRS y busca presionar el pago de obligaciones pendientes con el Gobierno federal.
Estados Unidos suspende automáticamente los pasaportes que figuren en este listado
La legislación estadounidense autoriza al IRS a certificar ante el Departamento de Estado a los contribuyentes que mantienen una deuda tributaria gravemente morosa. Generalmente se trata de obligaciones fiscales que:
- Superan determinados montos establecidos por la ley
- Incluyen impuestos, intereses y multas
- Ya fueron objeto de acciones formales de cobro
- Permanecen sin regularizar
Una vez realizada la certificación, el caso es remitido al Departamento de Estado.
¿Qué pasa con las personas con pasaportes revocados?
Cuando el IRS certifica una deuda tributaria grave, las autoridades pueden:
- Rechazar la emisión de un nuevo pasaporte
- Negar una renovación
- Limitar la validez del documento
- Revocar un pasaporte previamente emitido
Cómo recuperar el pasaporte
Para revertir la medida, generalmente el contribuyente debe:
- Pagar la deuda
- Celebrar un acuerdo de pago aceptado por el IRS
- Resolver administrativamente la obligación fiscal
- Obtener la reversión de la certificación