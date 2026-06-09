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Miles de ciudadanos estadounidenses podrían perder uno de los documentos más importantes para viajar al exterior debido a una norma federal poco conocida.

A través de un mecanismo coordinado entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede bloquear la emisión, renovación e incluso revocar pasaportes de personas que mantienen importantes deudas tributarias sin resolver.

La medida afecta a contribuyentes que figuran dentro del listado de deudores fiscales graves elaborado por el IRS y busca presionar el pago de obligaciones pendientes con el Gobierno federal.

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Estados Unidos suspende automáticamente los pasaportes que figuren en este listado

La legislación estadounidense autoriza al IRS a certificar ante el Departamento de Estado a los contribuyentes que mantienen una deuda tributaria gravemente morosa. Generalmente se trata de obligaciones fiscales que:

  • Superan determinados montos establecidos por la ley
  • Incluyen impuestos, intereses y multas
  • Ya fueron objeto de acciones formales de cobro
  • Permanecen sin regularizar

Una vez realizada la certificación, el caso es remitido al Departamento de Estado.

Estados Unidos puede bloquear, suspender o revocar pasaportes de los que mantengan deudas tributarias gravemente morosas. Fuente: El Cronista.
Estados Unidos puede bloquear, suspender o revocar pasaportes de los que mantengan deudas tributarias gravemente morosas. Fuente: El Cronista.

¿Qué pasa con las personas con pasaportes revocados?

Cuando el IRS certifica una deuda tributaria grave, las autoridades pueden:

  • Rechazar la emisión de un nuevo pasaporte
  • Negar una renovación
  • Limitar la validez del documento
  • Revocar un pasaporte previamente emitido

Cómo recuperar el pasaporte

Para revertir la medida, generalmente el contribuyente debe:

  • Pagar la deuda
  • Celebrar un acuerdo de pago aceptado por el IRS
  • Resolver administrativamente la obligación fiscal
  • Obtener la reversión de la certificación

Una vez regularizada la situación, el IRS puede informar al Departamento de Estado para levantar las restricciones.