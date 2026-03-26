El pasaporte estadounidense es un documento obligatorio al viajar internacionalmente para ciudadanos y extranjeros naturalizados que vuelan como nacionales. Mantenerlo con vigencia es fundamental entonces para evitar inconvenientes al realizar estos traslados. Intentar viajar con un pasaporte vencido no sólo es ilegal en Estados Unidos, sino que -aunque no puede prohibirse el ingreso al país sólo por este motivo- no contar con este documento en vigencia puede generar demoras y prohibiciones estrictas de las aerolíneas. El pasaporte estadounidense tiene una vigencia total de 10 años en adultos y de 5 años en menores de 16. Una vez superado ese plazo, el documento queda vencido y pierde validez para viajar. Esto significa que ninguna persona puede ingresar ni salir del país con un pasaporte expirado, ya que su amparo internacional se encuentra caducado. Además de inconvenientes con las autoridades federales, las aerolíneas sí o sí solicitarán un pasaporte válido para habilitar el vuelo, por lo que renovar a tiempo es clave para evitar cualquier contratiempo. De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que En ese marco, en 2026 están vencidos todos los pasaportes emitidos antes de marzo de 2016. Uno de los puntos más importantes de la normativa es que solo pueden actualizarse mediante renovación los pasaportes emitidos dentro de los últimos 15 años. Esto implica que los documentos más antiguos quedan automáticamente fuera del sistema y deben volverse a tramitar desde cero, como si la gestión nunca hubiera iniciado en primer lugar. Según las normativas del Departamento de Estado, solo pueden renovar su pasaporte quienes cumplen con todos estos requisitos: En cambio, deberán solicitar un pasaporte nuevo quienes tengan documentos emitidos hace más de 15 años, vencidos fuera de ese plazo o que no cumplan con estas condiciones. Este documento sólo puede ser presentado con hasta dos años de caducidad cuando se lo utiliza como identificación válida para abordar vuelos dentro de Estados Unidos bajo los estándares federales de la Real ID. Si bien Estados Unidos emite tanto la libreta como la tarjeta pasaporte, es esencial destacar que la única con validez para realizar vuelos internacionales es la libreta pasaporte, mientras que la tarjeta se utiliza como prueba de identidad y para ciertos viajes terrestres o marítimos a territorios limítrofes. “Puedes solicitar tanto el libro de pasaporte como la tarjeta de pasaporte al mismo tiempo usando la misma solicitud. Al completar tu formulario, avísanos si deseas solicitar uno o ambos documentos”, indican las autoridades.