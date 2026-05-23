La visa americana es un documento fundamental para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades en general la exigen como parte de los documentos obligatorios para que se habilite el ingreso al país.

Sin embargo, los ciudadanos mexicanos tienen otra alternativa a este permiso para que se habilite su entrada legal al país, siempre y cuando se presente acompañado de un pasaporte válido: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

El documento que mexicanos deben presentar para poder ingresar legalmente sin visa americana

En general, la BCC se utiliza para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días sin pasaporte. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta con este documento puede utilizarse exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía.

Este documento generalmente una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje.

La BCC con pasaporte vigente funciona igual que una visa americana de turista.

Quiénes pueden tramitar la BCC: requisitos a cumplir para obtener este documento

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 .

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Sin pasaporte ni visa americana: qué destinos permite visitar la BCC cuando se presenta individualmente

Cuando no se acompañe de pasaporte, el documento podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares:

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Información importante sobre este documento

“El BCC es un documento independiente para viajes por tierra, pero también puede ser utilizado como prueba de estatus de visa en otros puntos de entrada”, indican las autoridades.