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En términos generales, para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero es necesario presentar ante las autoridades migratorias un pasaporte vigente y una visa aprobada que se ajuste a la naturaleza del viaje que se realiza.
No obstante, quienes residen legalmente en Estados Unidos siendo extranjeros y desean viajar al exterior temporalmente, podrán volver sin tener que tramitar una visa nuevamente, si solicitan Residencia Permanente.
Para ello, solo es necesario completar el Formulario I-485 y presentarlo ante las autoridades correspondientes para esperar su aprobación. Si cumplen con los requisitos de elegibilidad, podrán acceder a una Tarjeta de Residencia Permanente, conocida también como Green Card.
Formulario I-485: ¿Quiénes pueden acceder a él?
Podrán acceder a rellenar la Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, todas las personas que ya se encuentren físicamente en Estados Unidos y desean convertirse en Residentes Permanentes Legales sin tener que salir del país para realizar el trámite consular.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece entre los principales requisitos:
- Deben ser beneficiarios de una petición de inmigrante aprobada:
- Formulario I-130.
- Formulario I-140.
- Formulario I-360.
- Otros.
- Deben tener una visa de inmigrante disponible a la hora de presentar la solicitud.
- Deben ser admisibles para obtener la residencia permanente.
- Deben cumplir con los requisitos específicos según la categoría correspondiente: se pueden ver clicando aquí.
Las categorías más comunes para solicitar una residencia permanente son:
- Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.
- Beneficiarios de peticiones familiares.
- Trabajadores patrocinados por un empleador.
- Refugiados y asilados que reúnan los requisitos.
- Auto-peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
- Determinados inmigrantes especiales.
¿Cómo presentar el Formulario I-485 aprobado para viajar a Estados Unidos?
Lo que se presenta ante las autoridades migratorias de viaje es la Green Card, que se obtiene tras la aprobación del Formulario I-485. Esta Tarjeta es una prueba de estatus, que acredita su situación de Residente Permanente.
Por lo tanto, para viajar al exterior y volver, solo se debe presentar el pasaporte vigente junto con su Green Card para volver a ingresar, siempre que se cumplan con las siguientes reglas:
- No permanecer fuera de Estados Unidos por un año o más.
- Mantener la intención de residir permanentemente en Estados Unidos.
- Siempre llevar el pasaporte.
- Solicitar un permiso de reingreso antes de salir (Formulario I-551) si se pretende estar fuera más de un año.
¿Cómo tramitar la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos?
Para tramitar la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos a través del Ajuste de Estatus se debe:
- Verificar la elegibilidad.
- Presentar el Formulario I-485 junto con la documentación requerida ante las autoridades migratorias.
- Pagar las tarifas correspondientes.
- Asistir a la cita biométrica para la toma de firma, fotografía y huellas dactilares.
- Responder cualquier solicitud de evidencia adicional solicitada.
- Asistir a una entrevista, si es requerida.
- Esperar la decisión de USCIS.